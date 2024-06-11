В Москве за месяц сократился объем предложения на первичном рынке жилья

В Москве за месяц сократился на 2,2% объем предложения на первичном рынке жилья. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум», которые подвели итоги мая на первичном рынке массового сегмента Москвы.
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