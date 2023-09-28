Названа дата премьеры сиквела фильма ужасов "Улыбка"

Киностудия Paramount Pictures официально объявила, когда выйдет продолжение наделавшего много шума фильма ужасов “Улыбка“, Дата выхода сиквела с рабочим названием “Улыбка 2” назначена на 18 октября 2024 года.
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