Финишная прямая: идут летные испытания регионального лайнера Ил-114-300

Стало известно о том, что уже третий экземпляр российского лайнера Ил-114-300 приступил к летным испытаниям, что свидетельствует об ускорении процесса сертификации этого перспективного регионального самолета.
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