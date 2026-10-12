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ИА Регнум

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Минобрнауки планирует ужесточить правила проведения вузовских олимпиад

Минобрнауки планирует ужесточить правила проведения вузовских олимпиад

Минобрнауки предложило проводить вузовские олимпиады по более жестким требованиям. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

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