Журналист из пула Белого дома усомнился в версии о причастности ИГИЛ к атаке на «Крокус» в Красногорске

В основную версию СМИ США, о причастности ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в России) к теракту в «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области, не верят даже американские журналисты.
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