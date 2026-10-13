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Why Robyn Wells From NCIS: New York Looks So Familiar

Why Robyn Wells From NCIS: New York Looks So Familiar

You're not a maniac if you recognize ASAC Robyn Wells. The NCIS: New York star was an '80s icon with plenty of memorable TV and movie credits to her name.

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