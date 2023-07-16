Анатолий Чубайс хотел вернуться в информационную повестку с триумфом. Но из этой затеи получился лишь мем, уже широко обсуждаемый в Сети.
Чубайс хотел вернуться с триумфом, а получился мем
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так надо было начинать с того как обворовать народ, своровать народные бюджетные деньги и при этом не сесть в тюрьму, а продолжать похождения рыжего вора... Но для начала ему надо своровать в 10 раз больше бабла в ЕС, США и их союзников и вложить в Российский банк для компенсации гражданам за ваучеры и что своровал в 10 кратном размере... А так если только на Колыму в трудовой лагерь на трудотерапию...
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