Чубайс хотел вернуться с триумфом, а получился мем

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так надо было начинать с того как обворовать народ, своровать народные бюджетные деньги и при этом не сесть в тюрьму, а продолжать похождения рыжего вора... Но для начала ему надо своровать в 10 раз больше бабла в ЕС, США и их союзников и вложить в Российский банк для компенсации гражданам за ваучеры и что своровал в 10 кратном размере... А так если только на Колыму в трудовой лагерь на трудотерапию...