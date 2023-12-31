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МЧС России опубликовало категорический запрет для жителей Челябинска

МЧС России опубликовало категорический запрет для жителей Челябинска

Он касается техники безопасности во время празднования новогодней ночи.Региональное МЧС опубликовало напоминание для жителей Челябинска: возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях зданий и сооружений категорически запрещено запускать пиротехнику салюты, фейерверки, огненные хлопушки, бенгальские огни.

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