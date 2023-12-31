МЧС России опубликовало категорический запрет для жителей Челябинска

Он касается техники безопасности во время празднования новогодней ночи.Региональное МЧС опубликовало напоминание для жителей Челябинска: возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях зданий и сооружений категорически запрещено запускать пиротехнику салюты, фейерверки, огненные хлопушки, бенгальские огни.