Компания BMW научит водителей правильно ездить на баварских броневиках

Уже более четырёх десятилетий BMW выпускает автомобили с заводским бронированием, но сами по себе максимальной безопасности они не обеспечат — водителям необходимы специальные знания и навыки, чтобы иметь возможность использовать весь потенциал этих машин в повседневной эксплуатации.
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