Главой ведомства поручено организовать проверку по факту причинения телесных повреждений молодому человеку в Нижегородской области

В эфире федерального телеканала сообщается, что в городе Боре Нижегородской области несовершеннолетние девушки в состоянии алкогольного опьянения оскорбили курсанта речного училища и распылили перцовый баллончик ему в лицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии