Покушение на Армена Саркисяна в в «Алых парусах» готовили несколько человек

Армен Саркисян умер накануне в реанимации. Покушение на председателя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего из-за взрыва в фешенебельном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, было запланировано группой лиц.