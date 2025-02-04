Покушение на Армена Саркисяна в в «Алых парусах» готовили несколько человек

Армен Саркисян умер накануне в реанимации. Покушение на председателя Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего из-за взрыва в фешенебельном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, было запланировано группой лиц.
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