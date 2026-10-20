С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

В Москве состоялось масштабное событие. Шесть регионов, 26 народных песен и больше 230 артистов на одной сцене! В московском театре «Русская песня» Надежды Бабкиной прошёл финальный гала-концерт проекта «Родники.