Роспотребнадзор рассказал о профилактике холодовой травмы

В Роспотребнадзоре рассказали, как не получить обморожение на улице. Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, пришедшие с зимой холода не становится помехой для человека, когда тот решает выйти на прогулку или выехать на место работы или учебы.
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