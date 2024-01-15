Роспотребнадзор рассказал о профилактике холодовой травмы

В Роспотребнадзоре рассказали, как не получить обморожение на улице. Как сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора, пришедшие с зимой холода не становится помехой для человека, когда тот решает выйти на прогулку или выехать на место работы или учебы.