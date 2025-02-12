Володин высказался о релокантах в Европе после разрешения там порошка из личинок червя

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты и иноагенты, которые уехали в Европу, скоро узнают, как на вкус ощущается порошок из личинок, который там разрешили использовать в пищевой промышленности.
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