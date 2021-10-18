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СМИ утверждают, что британская газета опровергла похищение разработок AstraZeneca российскими шпионами. Но опровергла она совсем не это - «Антифейк»

СМИ утверждают, что британская газета опровергла похищение разработок AstraZeneca российскими шпионами. Но опровергла она совсем не это - «Антифейк»

Кремлевские СМИ дружно сообщают, что британская газета Daily Express извинилась за сообщение о том, что российские агенты похитили разработки Оксфордского университета и компании AstraZeneca и использовали их при создании вакцины «Спутник V».

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