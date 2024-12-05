Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Это Алия из Казахстана. Прожила в Германии 10 лет. Тепло относится к России.
"Русские закрывают на это глаза, а зря". Неудобная правда о жизни русских эмигрантов в Европе
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Немцы просто идиоты, им бы держаться за переселенцев из России руками и ногами, они же европеоиды, а они их гнобят, на государственном уровне! Сами немцы "плодиться и размножаться" не могут уже физически и в ближайшие 50 лет их просто заменят арабы, турки и негры! Гитлер наверное от всего этого на том свете "как вентилятор вращается"!
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20 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Пусть лучше держатся за переселенцев из Средней Азии. Они больше наплодятся.
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15 час.
валентина бобкова
скверно,девочка,говорить за всех,и все- то было у тебя плохо!а я скажу только одно и самое главное по- моему- все зависит от самого человека!ленятся наши люди учить язык и отсюда проблемы,как общаться? без языка или нет работы или низкооплачиваемая,а отношения в коллективе были нормальные,праздники справляли вместе и под нашу русскую музыку немцы плясали только так,я отработала 20 лет на заводе,а муж уже 26 год,хотя тоже на пенсии,но не хочет пока сидеть дома,никогда не пожалели,что приехали сюда.
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11 час.
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