Севастополь с рабочим визитом посетил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин

Не снижать темпы и соблюдать сроки ввода объектов. Такую рекомендацию вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал руководству Севастополя, подводя итоги совещания, которое было посвящено социально-экономическому развитию города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)