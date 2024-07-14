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Вести Севастополь

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Севастополь с рабочим визитом посетил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин

Не снижать темпы и соблюдать сроки ввода объектов. Такую рекомендацию вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин дал руководству Севастополя, подводя итоги совещания, которое было посвящено социально-экономическому развитию города.

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