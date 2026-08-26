От побега из Чернобыля до дружбы с Сереной Уильямс: как Мария Шарапова нашла личное счастье после травм и скандалов

Судьба Марии Шараповой давно переросла рамки стандартного спортивного репортажа. За ее карьерой стояли не только громкие титулы, глянцевые обложки и многомиллионные контракты, но и жесткая семейная драма, изматывающая борьба с травмами и долгий путь к человеку, рядом с которым не нужно никому ничего доказывать.