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От побега из Чернобыля до дружбы с Сереной Уильямс: как Мария Шарапова нашла личное счастье после травм и скандалов

От побега из Чернобыля до дружбы с Сереной Уильямс: как Мария Шарапова нашла личное счастье после травм и скандалов

Судьба Марии Шараповой давно переросла рамки стандартного спортивного репортажа. За ее карьерой стояли не только громкие титулы, глянцевые обложки и многомиллионные контракты, но и жесткая семейная драма, изматывающая борьба с травмами и долгий путь к человеку, рядом с которым не нужно никому ничего доказывать.

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