Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Генштаб: повестки о призыве этой осенью будут в бумажном виде

Генштаб: повестки о призыве этой осенью будут в бумажном виде

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

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