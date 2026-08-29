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Правительство продлило запрет на вывоз дизельного и судового топлива

Правительство продлило запрет на вывоз дизельного и судового топлива

Ограничение на вывоз дизельного топлива, судового топлива и газойлей продлено до сентября 2026 года для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

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