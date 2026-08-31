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На Сицилии начато расследование кражи работы XV века из музея MuMe

На Сицилии начато расследование кражи работы XV века из музея MuMe

Итальянские правоохранительные органы начали расследование кражи шедевров эпохи Возрождения из регионального музея в Мессине на Сицилии и поделились первыми результатами.

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