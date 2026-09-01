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Аэропорт Пулково приступает к испытаниям формата "Тихий аэропорт"

Аэропорт Пулково приступает к испытаниям формата "Тихий аэропорт"

С текущего дня петербургский международный аэропорт начинает тестировать проект "Тихий аэропорт". Как сообщает пресс-служба управляющей компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", число звуковых трансляций на территории аэровокзала будет уменьшено.

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