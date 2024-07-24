ТОП-5 книг для отпускного чтения

Подборка увлекательных произведений, которые помогут на время забыть о работе. «Население: одна» Элизабет Мун, перевод Марины Давыдовой предоставлено издательством «Дом историй»Главная героиня решает остаться на планете, которую покидает ее колония.
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