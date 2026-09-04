Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что можно было купить на 1 рубль в 1913 году: и как это сравнить с сегодняшним днём

Один рубль в 1913 году звучит как нечто монументальное. Последний мирный год Российской империи — время относительной стабильности, когда золотой червонец был подкреплён реальным золотом.

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