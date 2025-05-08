Киев одёргивают. Но удары на 9 мая будут идти волна за волной: Жёсткий и честный ответ на все слухи

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Комментарии
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Георгий Лазаревич
Ирина: как можно было начинать СВО не подготовившись? Как можно было, дойдя до Киева, повернуть назад?Как  получется, что за уже ГОДЫ войны не смогли наладить обеспечения фронта всем необходимым?
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Россиянин
Надо значит выключить свет полностью на У.
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Lana_Borei Иванова
Режим просроченного стоит на краю обрыва : падает, зацепиться не за что, остановиться невозможно, поэтому - дроны, дроны, дроны...
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1 час.
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