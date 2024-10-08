Массовый исход мигрантов из России: Что происходит? Версии экспертов

леонид рыбаков

Многие из них имеют нарушения режима миграционного пребывания, из-за чего сталкиваются с трудностями. АФТОР ТЫ САМ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ПИШЕШЬ-----ЭТО ЗНАЧИТ ОНИ ПРЕСТУПНИКИ И ЗНАЧИТ ИЛИ ТЮРЬМА ИЛИ ДОМОЙ ....ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО . .. ИЛИ КАК ИМ МОЖНО НАРУШАТЬ ТИПА ОНИ НЕ РУССКИЕ ????