Фото: Царьград СМИ пишут о массовом исходе мигрантов из России. Что происходит на самом деле? Эксперт в сфере трудовой миграции в России и член СПЧ представили разные версии.
Массовый исход мигрантов из России: Что происходит? Версии экспертов
Комментарии
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леонид рыбаков
Многие из них имеют нарушения режима миграционного пребывания, из-за чего сталкиваются с трудностями. АФТОР ТЫ САМ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ПИШЕШЬ-----ЭТО ЗНАЧИТ ОНИ ПРЕСТУПНИКИ И ЗНАЧИТ ИЛИ ТЮРЬМА ИЛИ ДОМОЙ ....ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО . .. ИЛИ КАК ИМ МОЖНО НАРУШАТЬ ТИПА ОНИ НЕ РУССКИЕ ????
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1 час.
Поля Русс
ЭКСПЕРТ - Асилбек Эгембердиев....ЭТО КТО? ЭТО ЧТО? ЕМУ МОЖНО ВЕРИТЬ???НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ....УСПОКАИВАЕТ...УБАЮКИВАЕТ...НЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ "а нас опять обманули"...
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54 мин.
Поля Русс
безконечная брехня
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50 мин.
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