Комиссия проверила качество содержания домов на улице Рассветной в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив совместно с представителями управляющих компаний и жителями проверили качество содержания домов жилого комплекса «Афродита-2» на улице Рассветной в Мытищах.
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