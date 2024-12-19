Политолог Ухов заявил, что Путин перерос статус президента: «Фигура исполинских масштабов»

Прошедшая сегодня «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, продемонстрировала не только глубокую погруженность главы государства в вопросы социально-экономического развития страны.
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