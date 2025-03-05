Враг ведёт контрнаступление у Покровска: «Отважные» разгромили штурмовой батальон «Скала» (ВИДЕО)

Враг начал серию контратак, прорвавшись на окраины н. п. Шевченко. На кадрах бойцы группировки «Центр» ведут штурмовые действия, зачищают здания, в которых закрепились ВСУшники, и допрашивают пленных вражеских штурмовиков.
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