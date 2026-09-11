В день рождения «Железного Феликса» в Дзержинске вспоминают вехи его пути

Глава Дзержинска Михаил Клинков в день рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского рассказал в своих социальных сетях о тесной связи с города с именем «Железного Феликса»: «11 сентября мы вспоминаем человека, чье имя неразрывно связано с нашим городом, – Феликса Эдмундовича Дзержинского.