В Ростовской области экстренно прооперировали водителя фронтального погрузчика, который взорвался

Взрыв на несанкционированной свалке под Таганрогом прогремел накануне под колёсами спецмашины.Стало известно о том, что пострадавшему водителю фронтального погрузчика срочно потребовалось вмешательство ростовских хирургов, так как у 31-летнего рабочего в ноге застряли осколки неизвестного взрывного устройства.