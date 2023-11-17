В Ростовской области экстренно прооперировали водителя фронтального погрузчика, который взорвался

Взрыв на несанкционированной свалке под Таганрогом прогремел накануне под колёсами спецмашины.Стало известно о том, что пострадавшему водителю фронтального погрузчика срочно потребовалось вмешательство ростовских хирургов, так как у 31-летнего рабочего в ноге застряли осколки неизвестного взрывного устройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии