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Моди: БРИКС создаст систему раннего предупреждения о вспышках инфекций

Моди: БРИКС создаст систему раннего предупреждения о вспышках инфекций

Страны БРИКС создадут новую глобальную систему для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, которая поможет совместно бороться с инфекциями, объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, 13 сентября пишет газета The Hindu.

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