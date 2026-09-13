Моди: БРИКС создаст систему раннего предупреждения о вспышках инфекций

Страны БРИКС создадут новую глобальную систему для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, которая поможет совместно бороться с инфекциями, объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, 13 сентября пишет газета The Hindu.
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