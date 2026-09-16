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Царьград

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Дун Цзюнь призвал к созданию новой архитектуры безопасности в Азии

Дун Цзюнь призвал к созданию новой архитектуры безопасности в Азии

На XIII Сяншаньском форуме в Пекине министр обороны Китая Дун Цзюнь выступил за создание сбалансированной и эффективной архитектуры безопасности, учитывающей озабоченности всех стран.

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