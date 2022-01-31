Обеспокоенность «разменных монет»Многие обратили внимание на некоторые странности в поведении киевских марионеток на фоне раздуваемой США и их сателлитами информационно-пропагандистской кампании о том, что скоро состоится «чудовищное вторжение России на территорию Украины».
Популярные статьи
- Газпром отказывается латать дыры в европейском бюджете и снижать цены, политическое давление Европы не приносит результатов
- Израиль возмущен размещением российской военной полиции в сирийском порту Латакия
- В Лондоне планируют раскулачивать российских олигархов, используя их активы в качестве оружия против России
Свежие комментарии