Обеспокоенность «разменных монет»Многие обратили внимание на некоторые странности в поведении киевских марионеток на фоне раздуваемой США и их сателлитами информационно-пропагандистской кампании о том, что скоро состоится «чудовищное вторжение России на территорию Украины».