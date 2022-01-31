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Обеспокоенность «разменных монет»

Обеспокоенность «разменных монет»

Обеспокоенность «разменных монет»Многие обратили внимание на некоторые странности в поведении киевских марионеток на фоне раздуваемой США и их сателлитами информационно-пропагандистской кампании о том, что скоро состоится «чудовищное вторжение России на территорию Украины».

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