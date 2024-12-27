«Стратегическая ошибка»: читатели Le Figaro о вступлении Украины в НАТО

ПАРИЖ, 27 декабря, ФедералПресс. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавнее заявление президента РФ Владимира Путина, в котором он прокомментировал предложение Джо Байдена относительно Украины и ее возможного вступления в НАТО.
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