Рубио заявил о росте перевозок нефти через Ормузский пролив

Объём перевозок нефти через Ормузский пролив будет продолжать расти, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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