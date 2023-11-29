Снять волнение: экипажи кораблей ВМФ обучат бороться с морскими дронами

Корабли Военно-морского флота России начнут регулярно отрабатывать борьбу с морскими беспилотниками. Новый учебный курс войдет в программу боевой подготовки надводных сил ВМФ, сообщил «Известиям» источник в Минобороны РФ.
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