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СК в Братске завел уголовное дело после отравления девяти человек в общепите

СК в Братске завел уголовное дело после отравления девяти человек в общепите

В городе Братске Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как девять человек, включая четырех несовершеннолетних, попали в больницу с отравлением после посещения одного из заведений общепита.

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