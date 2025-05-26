СК в Братске завел уголовное дело после отравления девяти человек в общепите

В городе Братске Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как девять человек, включая четырех несовершеннолетних, попали в больницу с отравлением после посещения одного из заведений общепита.
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