Врач объяснил, опасна ли лихорадка Ку для жителей Ростовской области

globallookpress/Ilya Galakhov В Ростовской области почти невозможно заразиться лихорадкой Ку. Это — хорошо известное заболевание, чаще встречается у скотоводов и ветеринаров, успешно лечится антибиотиками у человека и почти не лечится у животных.
globallookpress/Ilya Galakhov В Ростовской области почти невозможно заразиться лихорадкой Ку. Это — хорошо известное заболевание, чаще встречается у скотоводов и ветеринаров, успешно лечится антибиотиками у человека и почти не лечится у животных.
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