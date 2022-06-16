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Врач объяснил, опасна ли лихорадка Ку для жителей Ростовской области

Врач объяснил, опасна ли лихорадка Ку для жителей Ростовской области

globallookpress/Ilya Galakhov В Ростовской области почти невозможно заразиться лихорадкой Ку. Это — хорошо известное заболевание, чаще встречается у скотоводов и ветеринаров, успешно лечится антибиотиками у человека и почти не лечится у животных.

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