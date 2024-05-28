Парковка для туристов появится на острове Русский во Владивостоке

Власти Владивостока продолжают улучшать условия проживания горожан и гостей города. Вскоре на острове Русский появится современная автостоянка, которая станет удобным местом для того, чтобы оставить транспорт перед прогулкой по острову.
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