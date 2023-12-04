Назвавшая короля Карла III «тайным расистом» переводчица прервала молчание

В нидерландском издании книги журналиста Омида Скоби Endgame утверждается, что король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон якобы допускали расистские высказывания в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии