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Какой сегодня праздник: 23 марта – Всемирный метеорологический день

Какой сегодня праздник: 23 марта – Всемирный метеорологический день

Всемирный метеорологический день отмечается ежегодно 23 марта. Ровно 75 лет назад, в 1950 году, официально вступила в силу конвенция о создании Всемирной метеорологической организации, специализированного учреждения системы ООН.

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