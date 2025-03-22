Какой сегодня праздник: 23 марта – Всемирный метеорологический день

Всемирный метеорологический день отмечается ежегодно 23 марта. Ровно 75 лет назад, в 1950 году, официально вступила в силу конвенция о создании Всемирной метеорологической организации, специализированного учреждения системы ООН.
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