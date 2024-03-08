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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нуньес, Обамеянг и Эль-Шаарави – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. Хавбек «Ромы» Стефан Эль-Шаарави сделал две голевые передачи в матче с «Брайтоном» (4:0).

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