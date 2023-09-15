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Максим Рыбин: «Гашек сошел с ума – его не волнуют проблемы на Украине. Его желание – постараться пролезть в политические круги Чехии»

Бывший вратарь сборной Чехии отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

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