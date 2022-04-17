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Задоров против «Аризоны»: первые очки за 10 игр (0+2), 3 броска, 3 хита и «+3». У него 3+15 в 67 матчах

Никита Задоров сделал 2 передачи в матче с «Аризоной», набрав первые очки за 10 игр. Российский защитник «Калгари» внес свой вклад в разгром «Койотис» (9:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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