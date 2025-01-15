В Госдуме поддержали идею использовать машины россиян при проведении КТО

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции высказался в поддержку законопроекта, предлагающего использование транспортных средств граждан при проведении контртеррористической операции (КТО).
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