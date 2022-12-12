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Марио Фернандес возобновил карьеру, Журавель не попадет в Книгу рекордов Гиннеса, победы Бо и Франции в биатлоне, Англия забирает кота из Катара и другие новости

Марио Фернандес возобновил карьеру, Журавель не попадет в Книгу рекордов Гиннеса, победы Бо и Франции в биатлоне, Англия забирает кота из Катара и другие новости

1. Марио Фернандес возобновил игровую карьеру. Защитник, выступавший за ЦСКА, проведет год в бразильском «Интернасьонале».

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