В Кузбассе сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили подросткам их первые паспорта

Накануне в городах и районах Кузбасса прошли торжественные церемонии вручения первых паспортов. В Белове в честь празднования Дня России глава города Белово Алексей Курносов и начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России «Беловский» майор полиции Надежда Каленская торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации 17 школьникам, имеющим высокие достижения в учебе, спорте, творчестве.