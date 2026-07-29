Усиленная телеком-сеть запущена в Снеговой Пади во Владивостоке и в пригороде Уссурийска

Новые базовые станции, установленные инженерами МегаФона в нескольких микрорайонах Владивостока и Уссурийска, позволили увеличить пропускную способность сети и обеспечить устойчивое покрытие в локациях с высокой абонентской нагрузкой в жилых кварталах и пригородных зонах.