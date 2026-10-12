В Новосибирске тестируют троллейбус-«гармошку» из Уфы

Уфимский троллейбус особо большой вместимости на следующей неделе начнёт тестовые рейсы по маршруту № 5 в Новосибирске, испытания продлятся до конца года.
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